Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко
В своем заявлении Светлана Тихановская выразила сожаление, что Владимир Путин предпочел вести переговоры с «узурпатором», а не с белорусским народом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину накануне его встречи с Александром Лукашенко.
В своем заявлении Светлана Тихановская выразила сожаление, что Владимир Путин предпочел вести переговоры с «узурпатором», а не с белорусским народом.
«Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», - заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии.
Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Белорусский президент уже прилетел в город-курорт.