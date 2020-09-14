Хакеры пригрозили Лукашенко обрушить экономику и налоговую систему, если он не уйдет в отставку
Хакеры пригрозили президенту Белоруссии Александру Лукашенко обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он откажется уходить в отставку, а силовики продолжат задерживать участников протестных акций
Хакеры пригрозили президенту Белоруссии Александру Лукашенко обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он откажется уходить в отставку, а силовики продолжат задерживать участников протестных акций.
«Киберпартизаны» в своем Telegram-канале сообщили накануне массового протестного митинга 13 сентября, что если силовики задержат «хотя бы одного протестующего, то Белоруссия забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост». По данным МВД Белоруссии, в ходе воскресного протеста были задержаны более 400 человек.
Хакеры также требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом.
Хакеры предупредили власти республики, что «будет очень больно, когда сначала «ляжет» налоговая система, потом в стране закончится электричество, а потом перестанет работать банковская система». Кроме того, они пригрозили начать блокировать личные счета окружения белорусского президента.
Ранее «киберпартизаны» уже взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента, белорусских лотерей. Также они передали администраторам Nexta базы сотрудников МВД, ОМОН и КГБ, сообщает News.ru.