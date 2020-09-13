В центре Минска участники протестных акций начали строить баррикады
В центре Минска собралось около 150 тысяч участников протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах, которые сформировали несколько колонн
В центре Минска собралось около 150 тысяч участников протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах, которые сформировали несколько колонн.
Одна колонна движется по проспекту Независимости в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы вышла с моста на Кальварийскую улицу.
Часть протестующих двинулись к элитному кварталу Минска, в котором проживают чиновники. Сотрудники правоохранительных органов выставили в Дипломатическом городке спецтехнику для защиты VIP-жителей.
«Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним — прямиком в Дрозды!» — заявили участники акции «Марш героев».
Еще одна группа протестующих возводит баррикады на проезжей части улицы Тимирязева. Сейчас улица заполнена активистами, движения транспорта нет.
Также сообщается, что к резиденции Александра Лукашенко стянули десять бронетранспортеров вместе с экипажами машин.
В МВД Белоруссии сообщили о задержании около 250 участников протестов.
Напомним, протестующие в Белоруссии уже больше месяца требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных президентских выборов.