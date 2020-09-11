Белорусский Минтранс предложил России возобновить авиасообщение после 30 сентября
Департамент по авиации Министерства транспорта Белоруссии направил России предложение по восстановлению авиасообщения между странами. В ведомстве заявили, что республика уже полностью готова к восстановлению авиарейсов с РФ
Департамент по авиации Министерства транспорта Белоруссии направил России предложение по восстановлению авиасообщения между странами. В ведомстве заявили, что республика уже полностью готова к восстановлению авиарейсов с РФ.
Представитель департамента заявил, что решение о возобновлении полетов сейчас зависит от российской стороны. Белорусский чиновник также отметил, что «Белавиа» продлила срок приостановки рейсов в РФ до 30 сентября, поэтому можно ориентироваться на эту дату.
«Но если с российской стороны ситуация поменяется, то белорусская сторона готова и раньше возобновить авиасообщение», - добавил представитель ведомства, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что Белоруссия была единственной европейской страной, власти которой не закрывали свои границы во время пандемии коронавируса.