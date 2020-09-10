Мария Колесникова рассказала об угрозах белорусских силовиков вывезти ее из страны «по частям»
Лидер белорусской оппозиции подала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, в котором сообщила об угрозах силовиков вывезти ее из страны «по частям»
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова подала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, в котором сообщила об угрозах силовиков вывезти ее из страны «по частям».
В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико рассказали, что заявление Мария Колесникова подала на имя председателя СКБ Ивана Носкевича. Член президиума Координационного совета оппозиции описала все, что происходило с ней с момента задержания утром 7 сентября. В заявлении говорится о похищении, психологическом давлении, угрозах убийством и попытке силой выдворить ее из страны на Украину. «Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», - написала оппозиционер.
Колесникова требует возбудить уголовные дела против сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
Политик также подтвердила информацию украинских силовиков о том, что она порвала свой паспорт, чтобы остановить ее насильственное выдворение из Белоруссии.