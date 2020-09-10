Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии, требуя аналогичных ограничений против Турции
Власти Кипра блокируют принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии в связи с жестким разгоном протестных митингов и преследованием оппозиции. Кипр требует принять аналогичные санкции против Турции
Власти Кипра блокируют принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии в связи с жестким разгоном протестных митингов и преследованием оппозиции. Кипр требует принять аналогичные санкции против Турции.
Издание Frankfurter Allgemeine сообщает, что из-за позиции островного государства, соглашение по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая запланирована на 21 сентября. При этом еще в середине августа главы МИД стран ЕС принципиально поддержали введение санкций против Минска, а дипломаты начали работать над списком белорусских граждан, которых эти санкции коснутся. В «черный список» вошли 40 человек, причастных к фальсификациям президентских выборов и разгонам протестов.
Представители Кипра заявили, что не одобрят санкции против Белоруссии до тех пор, пока аналогичные ограничения ЕС не введет против Турции в связи с планами властей этой страны Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.