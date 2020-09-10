Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в попытке захватить власть
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова стала подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ранее сообщалось, что политика поместили в СИЗО №1 в Минске
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова стала подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ранее сообщалось, что политика поместили в СИЗО №1 в Минске.
О возбуждении уголовного дела против Марии Колесниковой сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.
Напомним, лидер белорусской оппозиции была задержана утром 7 сентября неизвестными людьми в штатском, которые посадили Колесникову в машину с надписью «Связь» и увезли ее в неизвестном направлении. При этом все силовые ведомства республики заявили, что им ничего о задержании политика неизвестно.
8 сентября белорусские власти сообщили, что Мария Колесникова якобы пыталась незаконно пересечь границу с Украиной, а ее соратникам Антону Родненкову и Ивану Кравцову удалось сбежать. Впрочем, эту версию опровергли в украинские силовики. Они сообщили, что белорусские коллеги пытались насильно выдворить оппозиционеров из страны, однако Колесникова успела порвать свой паспорт, поэтому ее на Украину не пустили. С тех пор о судьбе лидера оппозиции никакой информации не было.