Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО
Отец члена Координационного совета оппозиции Александр Колесников сообщил порталу Tut.by, что ему позвонил глава следственной группы главного следственного управления Следственного комитета Александр Василюк и уведомил об аресте дочери
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали и отправили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Отец члена Координационного совета оппозиции Александр Колесников сообщил порталу Tut.by, что ему позвонил глава следственной группы главного следственного управления Следственного комитета Александр Василюк и уведомил об аресте дочери. С чем связан арест оппозиционерки, не общается.
Ранее сообщалось, что Марию Колесникову удерживают в Мозырском пограничном отряде, после того как силовикам не удалось выдворить ее на территорию Украины. Политик порвала свой паспорт, поэтому отправить ее на территорию другой страны не удалось.