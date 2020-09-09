Власти США пригрозили Белоруссии санкциями из-за похищения Марии Колесниковой
Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил Белоруссию о санкциях в связи с похищением члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и попыткой ее насильственного выдворения из страны на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил Белоруссию о санкциях в связи с похищением члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и попыткой ее насильственного выдворения из страны на Украину.
«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси», - заявил г-н Помпео.
Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность задержанием Марии Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции - Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которых накануне выдворили из страны. Майкл Помпео потребовал от президента Александра Лукашенко освободить всех задержанных и вступить в диалог «с настоящими представителями белорусского общества».
Отметим, что белорусские власти до сих пор отказываются сообщать местонахождение Марии Колесниковой, которую они обвинили в попытке незаконно пересечь границу с Украиной. При этом украинские силовики сообщили, что белорусские коллеги пытались насильно выдворить ее из страны, но женщина порвала свой паспорт.