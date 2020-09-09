В Минске неизвестные задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
В штабе экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщили, что Максим Знак находился в штабе, куда за ним пришли люди в штатском и в масках. Они забрали с собой юриста, сели в микроавтобус и уехали
В Минске люди в штатском задержали и увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака.
В штабе экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщили, что Максим Знак находился в штабе, куда за ним пришли люди в штатском и в масках. Они забрали с собой юриста, сели в микроавтобус и уехали.
Адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил Tut.by, что сейчас по месту жительства его подзащитного планируется обыск. «Причины и поводы неизвестны», - добавил юрист.
Максим Знак оставался единственным активным членом президиума Координационного совета, который не был задержан, и не был тайно вывезен оттуда. На свободе в стране осталась еще один член президиума, писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.
Ранее в Минске были похищены Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже белорусские власти заявили, что оппозиционеры якобы сбежали на Украину, но Колесникову удалось задержать. В МВД Украины данную информацию опровергли и заявили, что представителей оппозиции насильно выдворили из Белоруссии. При этом Марию Колесникову выдворить на Украину не удалось, так как она успела порвать свой паспорт.