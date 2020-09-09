Светлана Тихановская призвала россиян не верить в то, что белорусские протесты направлены против России
Светлана Тихановская, которую после выборов вынудили уехать из Белоруссии в Литву, призвала россиян «не верить пропагандистским СМИ и политикам», утверждающим, что протесты в республике нацелены против России
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, в котором назвала их и белорусов дружественными народами.
Светлана Тихановская, которую после выборов вынудили уехать из Белоруссии в Литву, призвала россиян «не верить пропагандистским СМИ и политикам», утверждающим, что протесты в республике нацелены против России.
«Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями. При, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу», - заявила Тихановская.
Отдельно политик поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров за проявленное внимание к протестам в Белоруссии.