Александр Лукашенко предупредил о крахе России в случае развала Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ предрек крушение России в случае краха его страны. Под крахом он подразумевает свою отставку и приход к власти оппозиции, которая уже почти месяц проводит массовые митинги в республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ предрек крушение России в случае краха его страны. Под крахом он подразумевает свою отставку и приход к власти оппозиции, которая уже почти месяц проводит массовые митинги в республике.
Александр Лукашенко заявил, что протесты координируются через социальные сети. «Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», - отметил белорусский президент.
Александр Лукашенко рассказал российским журналистам, что предупредил Владимира Путина о том, что этой глобализации «противостоять нельзя».
«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», - добавил президент Белоруссии и призвал российское руководство «не расслабляться».