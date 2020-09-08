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08 сентября 2020, 18:21

Пропавшая Мария Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что лидер оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде

Пропавшая Мария Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что лидер оппозиции Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде.

В штабе Бабарико сообщили, что в Мозыре для Марии Колесниковой наняли адвоката, который подал в погранотряд документы о принятии защиты. Однако пограничники заявили, что Колесниковой у них нет.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил порталу Tut.by, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде.

Напомним, Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в машину с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Пресс-службы всех силовых ведомств заявили, что не имеют отношения к исчезновению лидера оппозиции. 8 сентября власти объявили, что Мария Колесникова якобы пыталась незаконно пересечь границу с Украиной и сбежать.

Украинские власти в свою очередь заявили, что белорусские силовики пытались насильно выдворить лидера оппозиции из страны, однако женщина порвала свой паспорт.

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