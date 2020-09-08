Украинские силовики заявили о насильственном выдворении белорусских оппозиционеров из страны
Правоохранительные органы Украины опровергли заявление белорусских коллег о бегстве из страны лидеров оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марии Колесниковой
Правоохранительные органы Украины опровергли заявление белорусских коллег о бегстве из страны лидеров оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марии Колесниковой. Силовики сообщили, что членов белорусского Координационного совета оппозиции насильно выдворяли за пределы Белоруссии на Украину.
«Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, слова которого приводит «Интерфакс».
Сообщается, что Мария Колесникова при попытке депортации из родной страны порвала свой паспорт, поэтому пограничники не смогли ее пропустить.
Напомним, что Мария Колесникова была задержана неизвестными утром 7 сентября в центре Минска. По словам очевидцев, ее посадили в машину с надписью «Связь», после чего о ее судьбе ничего не было известно. Следом пропала связь с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.
Утром 8 сентября белорусские государственные СМИ сообщили, что оппозиционеры Родненков и Кравцов якобы сбежали на Украину, а Колесникову задержали при попытке пересечь границу. В Координационном совете оппозиции заявили, что указанные политики не планировали добровольно покидать Белоруссию. Их могли выдворить из страны только принудительно, как это ранее произошло с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.