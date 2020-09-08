Белорусские власти заявили о «бегстве» из страны похищенной неизвестными Марии Колесниковой
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая утром 7 сентября была похищена неизвестными, задержали на границе Белоруссии. Телеграмм-канал агентства БЕЛТА сообщает, что Колесникова якобы пыталась незаконно покинуть территорию республики
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая утром 7 сентября была похищена неизвестными, задержали на границе Белоруссии. Телеграмм-канал агентства БЕЛТА сообщает, что Колесникова якобы пыталась незаконно покинуть территорию республики.
Телеграмм-канал также сообщает, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, которые пропали вслед за Колесниковой, «успешно пересекли границу ночью» и сейчас находятся на Украине.
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что Мария Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пересекла границу Белоруссии с Украиной на пункте пропуска «Александровка» в 04:00.
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что до сих пор не знает, где находится оппозиционный политик. На связь она не выходила с момента своего похищения неизвестными в центре Минска.
В Координационном совете белорусской оппозиции заявили, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались добровольно уезжать из Белоруссии.
Напомним, что похожая ситуация уже происходила с оппозиционным кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Политик пропала на следующий день после выборов, когда пришла в Центризбирком подавать жалобу на результаты голосования, согласно которому победу одержал Александр Лукашенко.
Спустя несколько дней Светлана Тихановская нашлась в Литве. Белорусские власти и государственные СМИ заявили о бегстве оппозиционерки, однако ее соратники рассказали, что ее заставили уехать из страны под угрозами. Власти также распространили видеообращение Тихановской, в котором она читает по бумажке призыв к гражданам прекратить протесты. При этом выяснилось, что запись была сделана в кабинете председателя ЦИК Белоруссии, где Тихановскую видели в последний раз.