В Минске милиция задержала спасателей, которые доставали из воды участников протестного митинга
В Минске сотрудники милиции задержали в полном составе всю смену Общества спасения на воде (ОСВОД), которая спасала участников воскресного протестного митинга от задержаний. Протестующие, спасаясь от жестких действий силовиков, прыгали в реку Свислочь
Фото: minsk.mchs.gov.by
В Минске сотрудники милиции задержали в полном составе всю смену Общества спасения на воде (ОСВОД), которая спасала участников воскресного протестного митинга от задержаний. Протестующие, спасаясь от жестких действий силовиков, прыгали в реку Свислочь.
Сотрудники ОСВОД доставали людей из воды, давали им одеяла и перевозили на другой берег. На следующий день сотрудники милиции задержали самих спасателей.
Задержанных доставили изолятор временного содержания на Окрестина. Портал TYT.BY сообщает о 6-8 спасателях, которых забрали силовики.
В МВД Белоруссии заявили, что в действиях сотрудников ОСВОД имелись признаки состава административного правонарушения.