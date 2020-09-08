«Кошелек последнего диктатора Европы» скупил недвижимость в Лондоне на 18 млн фунтов стерлингов
Белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев, которого местные журналисты называют «кошельком Александра Лукашенко» приобрел несколько объектов недвижимости в фешенебельном лондонском районе Вест-Энд
Белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев, которого местные журналисты называют «кошельком Александра Лукашенко» приобрел несколько объектов недвижимости в фешенебельном лондонском районе Вест-Энд.
Издание Times сообщает, что на супругу и дочь одного из самых богатых людей Белоруссии оформлено 12 квартир общей стоимостью 18 млн фунтов стерлингов (1,8 млрд рублей).
Владимир Пефтиев был известен в начале нулевых годов как «кошелек последнего диктатора Европы». При этом сам Александр Лукашенко открещивался от знакомства с Пефтиевым.