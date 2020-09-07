Меню
Беларусь
Белоруссия больше не «Белая Россия»
Беларусь
07 сентября 2020, 18:18

Евросоюз в середине сентября введет санкции против 31 белорусского чиновника

Страны Евросоюза введут санкции против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в середине сентября. Экономические санкции будут распространяться на 31 белорусского государственного служащего

Евросоюз в середине сентября введет санкции против 31 белорусского чиновника

Страны Евросоюза введут санкции против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в середине сентября. Экономические санкции будут распространяться на 31 белорусского государственного служащего. Агентство Reuters сообщает, что в черный список в числе прочих будет внесен глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Дипломатический источник агентства сообщил, что первоначально Евросоюз согласовал 14 имен, однако некоторые страны сочли санкционный список слишком коротким. «Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии», - заявил чиновник.

Ранее власти Латвии и Эстонии заявили, что в связи с разгоном протестных митингов и насилием в отношении манифестантов они введут визовые и экономические санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Материалы по теме
Александр Лукашенко сравнил введенные против него санкции с «вяканием из-под забора»
Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников
Страны ЕС договорились о санкциях против 20 белорусских чиновников и силовиков
Сейчас на главной
Авторская колонка
Прослушка
Привет, Берлин! Их бин Варшава. Глобальный мир пошёл на слом. Одна Россия — сверхдержава. Давай им как-нибудь насрём? ... Давай! Я лопаюсь от злобы, Смотря на их успех и прыть. Ведь мы такие русофобы, Что хуже нас не может быть!
Быков Дмитрий
Хочешь изменить мир - начни с себя
чиновники
Хочешь изменить мир - начни с себя
В своем выступлении на конкурсе управленцев «Лидеры России» Михаил Мишустин заявил, что «современный продвинутый управленец, который пишет заявление о приеме на государственную службу», должен быть в первую очередь честным
Уильям Браудер призвал западные страны составить «список Навального»
Алексей Навальный
Уильям Браудер призвал западные страны составить «список Навального»
Обозреватель газеты The New York Times Брет Стивенс предложил властям США создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского» и внести в него причастных к отравлению оппозиционера
В Минске неизвестные люди задержали лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову
протесты в белоруссии
В Минске неизвестные люди задержали лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову
Пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков пытался выяснить местонахождение Марии Колесниковой, но сам перестал выходить на связь. Также пропали члены совета Максим Богрецов и Иван Кравцов
Российские магазины перестали принимать на продажу импортный алкоголь из-за нового закона
алкоголь
Российские магазины перестали принимать на продажу импортный алкоголь из-за нового закона
Согласно новым нормам на этикетке алкоголя необходимо указывать место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 185 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 185 человек
В России за прошедшие сутки выявили 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 1 030 690 человек, из которых 843 277 человек уже полностью излечились
Кипрские СМИ раскрыли имена россиян, получивших «золотые паспорта» республики
золотая виза
Кипрские СМИ раскрыли имена россиян, получивших «золотые паспорта» республики
Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые «золотые паспорта» республики, или гражданство в обмен на инвестиции. Список составлен на основании письма президента Кипра Никоса Анастасиадиса
Воскресный протестный митинг в Минске собрал более 100 тысяч человек
протесты в белоруссии
Воскресный протестный митинг в Минске собрал более 100 тысяч человек
Участники акции прошли по центральным улицам белорусской столицы и собрались у Дворца независимости, которая считается резиденцией главы государства Александра Лукашенко
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу за носки с изображением конопли
пропаганда наркотиков
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу за носки с изображением конопли
В Пензе суд оштрафовал местную жительницу Юлию Коткову за фотографию носков с изображением конопли, которую она разместила в Instagram и «ВКонтакте». Женщина должна выплатить 4 тысячи рублей
Мэр Москвы призвал не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса
карантин
Мэр Москвы призвал не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса
Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения критической ситуации власти города будут «на нее реагировать», но это не значит, что нужно заранее «закапывать себя и говорить «ужас, ужас»»
В России за сутки выявили 5 195 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки выявили 5 195 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки было выявлено 5 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрирован 61 случай смерти пациентов с COVID-19
Берлин заявил о причастности российских властей к отравлению Навального
Алексей Навальный
Берлин заявил о причастности российских властей к отравлению Навального
Берлин официально заявил о причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В этой связи глава германского МИДа Хейко Маас призвал Кремль доказать обратное
Авторская колонка
Зашкаливающе самобытная российская статистика
Смотрю ковидную статистику по миру. Где-то количество вновь заболевших падает, где-то растёт. Но по всему миру эта статистика имеет чётко просматриваемые недельные ритмы. Потому что жизнь людей, их работа и отдых поделены на недели
Авдерин Валерий
Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл из-за ее отказа вернуть долг
владислав доронин
Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл из-за ее отказа вернуть долг
Российский бизнесмен и совладелец Capital Group Владислав Доронин подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой он ранее состоял в близких отношениях. Олигарх потребовал вернуть ему долг
Россия обвинила западные страны в создании химических веществ из группы «Новичок»
Алексей Навальный
Россия обвинила западные страны в создании химических веществ из группы «Новичок»
Министерство иностранных дел России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химических веществ из группы «Новичок
Пермские власти задним числом лишили часть медиков компенсаций за заражение коронавирусом
коронавирус
Пермские власти задним числом лишили часть медиков компенсаций за заражение коронавирусом
В Пермском крае переболевших коронавирусом медиков, которые работают в не перепрофилированных под лечение ковидных пациентов больницах, лишили шансов на получение компенсационных выплат
В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального
Алексей Навальный
В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального
Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2»
Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев
коронавирус
Росстат насчитал 37 908 умерших от коронавируса. В оперштабе зарегистрировали 17 649 летальных случаев
Среди регионов по уровню смертности от коронавируса лидирует Москва, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем месте находится Московская область