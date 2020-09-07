Евросоюз в середине сентября введет санкции против 31 белорусского чиновника
Страны Евросоюза введут санкции против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в середине сентября. Экономические санкции будут распространяться на 31 белорусского государственного служащего
Страны Евросоюза введут санкции против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в середине сентября. Экономические санкции будут распространяться на 31 белорусского государственного служащего. Агентство Reuters сообщает, что в черный список в числе прочих будет внесен глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Дипломатический источник агентства сообщил, что первоначально Евросоюз согласовал 14 имен, однако некоторые страны сочли санкционный список слишком коротким. «Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии», - заявил чиновник.
Ранее власти Латвии и Эстонии заявили, что в связи с разгоном протестных митингов и насилием в отношении манифестантов они введут визовые и экономические санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.