Белорусские силовики открестились от исчезновения лидера оппозиции Марии Колесниковой
МВД, Следственный комитет и Комитет государственного контроля Белоруссии заявили, что не имеют сведений о местонахождении лидера оппозиции Марии Колесниковой и других членов Координационного совета, которые 7 сентября были задержаны неизвестными
МВД, Следственный комитет и Комитет государственного контроля Белоруссии заявили, что не имеют сведений о местонахождении лидера оппозиции Марии Колесниковой и других членов Координационного совета, которые 7 сентября были задержаны неизвестными.
Ранее сообщалось, что в центре Минска утром в понедельник Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Когда некоторые члены Координационного совета попытались установить местонахождение Колесниковой, то сами перестали выходить на связь.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус обвинил в исчезновении Марии Колесниковой и ее соратников белорусские власти. По мнению чиновника, руководство республики вместо того, чтобы разговаривать с представителями оппозиции, «цинично пытается устранять лидеров протеста».
«Похищение Колесниковой в центре Минска - это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века», - заявил г-н Линкявичус.