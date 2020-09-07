Белорусская милиция задержала на воскресных акциях протеста 633 человека
В МВД сообщили, что в минувшее воскресенье состоялось 42 протестные акции, в которых приняли участие около 30 тысяч человек. Согласно независимым оценкам, только в Минске на акцию протеста вышли более 100 тысяч человек
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Белорусская милиция сообщила о 633 задержанных в ходе воскресных протестных митингов, которые прошли во многих городах страны.
В МВД сообщили, что в минувшее воскресенье состоялось 42 протестные акции, в которых приняли участие около 30 тысяч человек. Согласно независимым оценкам, только в Минске на акцию протеста вышли более 100 тысяч человек.
Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека, сообщили в милиции.
В МВД также заявили о появлении на улицах «радикально настроенных активистов», которые бросали в сторону силовиков бутылки, палки и камни.