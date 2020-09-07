В Минске неизвестные люди задержали лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову
Пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков пытался выяснить местонахождение Марии Колесниковой, но сам перестал выходить на связь. Также пропали члены совета Максим Богрецов и Иван Кравцов
В Минске неизвестные люди задержали лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении, сообщает портал Tut.by.
Пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков пытался выяснить местонахождение Марии Колесниковой, но сам перестал выходить на связь. Также пропали члены совета Максим Богрецов и Иван Кравцов.
В МВД Белоруссии отказались комментировать информацию о пропаже оппозиционеров.
Напомним, что ранее правоохранительные органы возбудили по факту создания Координационного совета оппозиции уголовное дело о попытке захвата власти. Лидеры оппозиции в свою очередь заявляют, что Координационный совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.