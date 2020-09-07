Воскресный протестный митинг в Минске собрал более 100 тысяч человек
Участники акции прошли по центральным улицам белорусской столицы и собрались у Дворца независимости, которая считается резиденцией главы государства Александра Лукашенко
В Минске в протестном марше, который состоялся в воскресенье, 6 сентября, приняли участие более 100 тысяч человек.
По данным портала Tut.by, участники акции прошли по центральным улицам белорусской столицы и собрались у Дворца независимости, которая считается резиденцией главы государства Александра Лукашенко. Там протестующих встретила колонна силовиков и спецтехники.
Около оцепления силовики неоднократно распыляли перцовый газ, чтобы не дать протестующим писать лозунги на ограждении. Никаких столкновений между правоохранителями и участниками митинга за этим не последовало.
Агентство ТАСС, сообщает что белорусский ОМОН задержал во время акции протеста около 20 человек. В МВД страны информацию о задержанных пока не прокомментировали.
Издание Onliner сообщает, что задержания силовики проводили в разных местах Минска, когда протестующие начали расходиться.