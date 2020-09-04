Хакеры взломали сайт МВД и добавили Лукашенко в список разыскиваемых преступников
Хакеры взломали официальный сайт Министерства внутренних дел Белоруссии и добавили президента страны Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева в список преступников, находящихся в розыске
Хакеры взломали официальный сайт Министерства внутренних дел Белоруссии и добавили президента страны Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева в список преступников, находящихся в розыске.
Telegram-канал Belsat опубликовало скриншоты страниц сайта МВД, где указывается, что Александр Лукашенко и Юрий Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Главе государства также добавили обвинение в «узурпации власти».
Сейчас специалисты ведут работы по восстановлению сайта МВД Белоруссии.
Ранее кибератака была совершена на сайт управления делами президента Белоруссии, после чего на главной странице появилась фотография главы ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, который использует оппозиция.