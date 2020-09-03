Александр Лукашенко отправил в отставку руководителей КГБ и Совета безопасности
Позже стало известно, что президент назначил экс-главу Комитета государственного контроля новым руководителем КГБ, а экс-главу КГБ Валерия Вакульчика – госсекретарем Совета безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 3 сентября, отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика и главу Совета безопасности Андрея Равкова.
В пресс-службе администрации президента также сообщили, что с занимаемой должности уволен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель.
Позже стало известно, что президент назначил экс-главу Комитета государственного контроля новым руководителем КГБ, а экс-главу КГБ Валерия Вакульчика – госсекретарем Совета безопасности.
Исполняющим обязанности главы КГК назначен Василий Герасимов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя комитета.