Младший сын Александра Лукашенко перевелся в одну из московских школ
Ранее сообщилось, что младший сын президента Белоруссии Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда он поступил на биологический профиль
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай перевелся в одну из московских школ. Об этом сообщил в своем Instagram актер Станислав Садальский.
Артист рассказал, что 16-летний Николай Лукашенко зачислен в одну из престижных школ Москвы, но какую именно – неизвестно.
Примечательно, что ранее белорусский портал TUT.by сообщил, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль.
Напомним, что в Белоруссии с 10 августа проходят массовые акции протеста с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения честных президентских выборов. Перевод младшего сына президента в московскую школу может говорить о том, что Лукашенко рассматривает вариант отъезда из Белоруссии и сдачи власти.