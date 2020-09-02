Белорусские следователи пришли с обыском в компанию PandaDoc, владелец которой призывал силовиков увольняться
В Минске сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) пришли с обысками в офис IT-компании PandaDoc. Следственные действия также проводятся по месту жительства сотрудников фирмы
В Минске сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) пришли с обысками в офис IT-компании PandaDoc. Следственные действия также проводятся по месту жительства сотрудников фирмы.
Владелец PandaDoc Микита Микадо, который проживает в США, сообщил «МБХ медиа», что силовики провели обыски в квартирах нескольких сотрудников, а в офис пришли силовики и заблокировали там около 20 человек.
«Происходит попытка воздействия и по сути репрессий. Никогда никаких проверок за семь лет существования компании у нас не было. Компания ежегодно проходит аудит, является членом парка высоких технологий, работает по системе упрощенных налогообложений», - отметил бизнесмен.
Обыски в PandaDoc могут быть связаны с недавним обращением Микиты Микадо к белорусским силовикам с предложением уволиться и перестать участвовать в разгоне протестных митингов. Взамен бизнесмен предложил им денежную помощь.
«Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям», - заявил бизнесмен.