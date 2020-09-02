Эксперты ООН подтвердили сведения о пытках задержанных участников протестов в Белоруссии
ООН по правам человека сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения силовиков с задержанными во время акций протестов в Белоруссии. Также сообщается о шести гражданах, пропавших без вести во время массовых протестов
ООН по правам человека сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения силовиков с задержанными во время акций протестов в Белоруссии. Также сообщается о шести гражданах, пропавших без вести во время массовых протестов.
В пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что эксперты получили информацию о фактах насилия, в том числе, в отношении женщин и детей. По данным ООН, были зафиксированы случаи сексуального насилия и изнасилований резиновыми дубинками.
Местонахождение и состояние здоровья как минимум шести человек остаются неизвестны их родственникам.
ООН призвала власти Белоруссии привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей», и «обеспечить компенсацию жертвам и их семьям». Руководство страны должно «положить конец этой атмосфере безнаказанности».