Белорусский суд вынес приговор россиянам по делу о гибели женщины во время праздничного салюта
Суд Московского района Минска вынес приговор российским гражданам по делу о гибели человека во время праздничного салюта в День независимости Белоруссии в 2019 году
Суд Московского района Минска вынес приговор российским гражданам по делу о гибели человека во время праздничного салюта в День независимости Белоруссии в 2019 году.
На скамье подсудимых оказались сотрудники российской компании «Пиро-Росс» из подмосковного Сергиева Посада Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
Россиян признали виновными в нарушении правил обращения с пиротехникой, повлекшем по неосторожности смерть человека. Компания «Пиро-Росс» занималась поставкой фейерверков в Беларусь.
Инцидент произошел 3 июля 2019 года в центре Минска. Во время салюта несколько фейерверков взорвались возле земли, а их осколки попали в людей. В результате происшествия погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек пострадали.
По версии следствия, обвиняемые вместо того, чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. В итоге внутри металлической мортиры произошел взрыв, а осколки разлетелись и попали в зрителей.