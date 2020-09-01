Александр Лукашенко предупредил о возможной гражданской войне в республике
Глава государства заявил, что «гражданская война неизбежна, если население республики продолжит ломать друг друга через колено». «Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет», - добавил г-н Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске возникновения гражданской войны в республике в случае продолжения массовых протестов.
Глава государства заявил, что «гражданская война неизбежна, если население республики продолжит ломать друг друга через колено». «Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет», - добавил г-н Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Александр Лукашенко также выразил мнение, что оппозиция якобы «готова устроить резню» сторонникам действующей власти после своей победы. «Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», - предупредил президент. Он также добавил, что держится за сохранение власти не ради себя, а ради безопасности своих сторонников.