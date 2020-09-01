Александр Лукашенко сравнил введенные против него санкции с «вяканием из-под забора»
Глава государства заявил, что «более матерые» страны понимают, что с Минском не стоит связываться, так как Белоруссия может закрыть свои западные границы для немецких грузов. Поэтому выступить против республики приказали более слабым государствам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал введенные против него Латвией, Литвой и Эстонией санкции «вяканием из-под забора».
Глава государства заявил, что «более матерые» страны понимают, что с Минском не стоит связываться, так как Белоруссия может закрыть свои западные границы для немецких грузов. Поэтому выступить против республики приказали более слабым государствам. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Напомним, 31 августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд в прибалтийские власти Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, которые причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов.
Страны Балтии также договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии. Соответствующие ограничения будут введены после запуска Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) в 2021 году.