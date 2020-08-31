Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников
Власти Латвии, Литвы и Эстонии официально объявили о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и других чиновников из этой страны
Власти Латвии, Литвы и Эстонии официально объявили о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и других чиновников из этой страны.
Всего в санкционный список попали 30 человек, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора.
На сайте МИД Латвии сообщается, что лицам, включенным в черный список, не разрешается въезжать в страну в течение неопределенного периода времени. «Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», - заявили в ведомстве.
В санкционный список попали руководители администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, Комитета государственного контроля и Исполнительного комитет города Минска, сообщает РБК.
Правительство Эстонии в свою очередь объявило о введении санкции в отношении лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации выборов, а также в применении насилия к протестующим и нарушении прав человека.
К санкциям против белорусских чиновников в ближайшее время также планируют присоединиться другие страны Евросоюза.