В Минске на акции протеста заметили людей в форме с шевронами цветов флага Дагестана
Эти люди были одеты в бронежилеты и каски с опознавательными знаками, свойственными Дагестану. Лица военных скрыты черными масками и очками. Они охраняли Национальный художественный Музей в центре Минска
Фото: Tyt.by
В Минске на акциях протеста заметили людей в военной форме с шевронами цветов флага республики Дагестан.
Портал TUT.BY опубликовал фотографию группы военных, которые охраняли Национальный художественный Музей в центре Минска. Эти люди одеты в бронежилеты и каски с опознавательными знаками, свойственными Дагестану. Лица военных скрыты черными масками и очками.
Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин выразил готовность оказать поддержку Александру Лукашенко и отправить в Белоруссию сотрудников российских правоохранительных органов. Координационный совет белорусской оппозиции назвал заявление российского президента недопустимым.