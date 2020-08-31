Следственный комитет Белоруссии возбудил 50 дел об угрозах депутатам и членам избиркомов
Следственный комитет Белоруссии возбудил 50 уголовных дел по факту угроз депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям, которые работали на президентских выборах
Следственный комитет Белоруссии возбудил 50 уголовных дел по факту угроз депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям, которые работали на президентских выборах.
В ведомстве заявили, что указанные граждане постоянно получают сообщения, «где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей». Всего в Белоруссии было зафиксировано 150 таких случаев.
В Следственном комитете отметили, что угрозы «нередко перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества». Например, 28 августа в Минске повредили личный автомобиль депутата белорусского парламента, которому отомстили «за политические взгляды и позицию».
В СК не назвали имя парламентария, чей автомобиль был поврежден неизвестными, однако портал Tut.by сообщает, что речь идет о депутате и победительнице конкурса «Мисс Белоруссия-2018» Марии Василевич. До этого она в своем инстаграме выложила видео с просьбой «остановить насилие и агрессию» на акциях протеста в Белоруссии.