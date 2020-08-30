Помощник президента Александра Лукашенко вышел к участникам протестного марша
Участники протестного «Марша мира и независимости» в Минске вплотную подошли ко Дворцу независимости, который является рабочей резиденцией президента Александра Лукашенко
Участники протестного «Марша мира и независимости» в Минске вплотную подошли ко Дворцу независимости, который является рабочей резиденцией президента Александра Лукашенко.
На проспекте Победителей собралось несколько тысяч человек. При этом резиденцию Александра Лукашенко окружили отряды ОМОНа и сотрудники подразделений внутренних войск.
Агентство ТАСС сообщает, что к протестующим вышел помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок вышел к протестующим у резиденции Александра Лукашенко. Чиновник заявил, что лично он верит в честность проведенных в стране президентских выборов.
«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», - пообещал собравшимся Латышенок.
Между тем, сам Александр Лукашенко снов появился на публике в бронежилете и с автоматом.
Пресс-секретарь президента на вопрос РИА Новости о местонахождении президента во время массового протеста показала его фотографию, на которой он идет ко Дворцу Независимости с автоматом.
Напомним, 23 августа во время массового митинга с требованием проведения новых выборов Александр Лукашенко прилетел к своей резиденции на вертолете, из которого вышел с автоматом. Оружие нет и его 15-летний сын Николай.