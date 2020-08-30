В Минске начались задержания участников «Марша мира и независимости»
В Минске начались задержания участников очередной массовой акции протеста против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа
В Минске начались задержания участников очередной массовой акции протеста против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
Около здания КГБ между участниками «Марша мира и независимости» и силовиками в штатском произошла стычка, после чего правоохранительные органы стали задерживать протестующих. Участники марша смогли отбить у омоновцев несколько человек.
К месту проведения митинга стали стягиваться автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки, заградительная техника и водометы. Силовики начали разбивать колонны протестующих на сектора, а около ГУМа блокировали несколько тысяч манифестантов.
Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила «Интерфаксу», что силовики задержали 125 человек за участие в несанкционированном митинге. Всего в протестной акции принимают участие несколько десятков тысяч человек.