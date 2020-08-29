В Минске более 5 тысяч женщин вышли на марш солидарности
Девушки и женщины с цветами и плакатами «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» стояли по обе стороны от площади. Сотрудники правоохранительных органов призвали участниц протеста разойтись, но они отказались
В Минске прошел женский марш солидарности, в котором приняли участие несколько тысяч представительниц прекрасного пола.
На площади Победы около 16:00 женщины начали выстраиваться в «цепь солидарности» с участниками протестов, ранее пострадавшими от жестких действий силовиков, сообщает портал Tut.by.
Девушки и женщины с цветами и плакатами «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» стояли по обе стороны от площади. Сотрудники правоохранительных органов призвали участниц протеста разойтись, но они отказались.
Издание «Наша нива» сообщает, что в марше солидарности приняли участие 5 тысяч женщин. Среди участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.
Также сообщается, что участницы марша солидарности отбили у сотрудников ОМОН задержанного мужчину. Женщины взялись за руки и стали скандировать «Позор!» и требовали отпустить задержанного. После недолгих переговоров с женщинами омоновцы развернулись и вернулись назад без задержанного мужчины.