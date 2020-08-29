Страны ЕС договорились о санкциях против 20 белорусских чиновников и силовиков
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против 20 белорусских чиновников, которые виновны в фальсификации президентских выборов и жестком подавлении протестов
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против 20 белорусских чиновников, которые виновны в фальсификации президентских выборов и жестком подавлении протестов.
«Мы пришли к общему согласию относительно того, как список будет формироваться, и мы более или менее понимаем, кто будет в нем», - сообщил глава МИД Чехии Томас Петричек, слова которого приводит Associated Press.
Томас Петричек отметил, что в «черный список» может попасть президент Белоруссии Александр Лукашенко, если «после первого этапа санкций ситуация в стране не изменится».
Президент Белоруссии во время встречи с работниками ООО «Савушкин-Орша» заявил, что в ответ на санкции будут введены ответные меры со стороны ряда стран. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», - заявил Александр Лукашенко.