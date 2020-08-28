Президент Белоруссии заявил, что прививку от коронавируса российской вакциной сделали «многие олигархи»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа, поставили себе «многие известные олигархи»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа, поставили себе «многие известные олигархи». На основании этого факта глава государства заявил, что доверяет российской вакцине.
«Я [президенту России Владимиру Путину] почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», - завил Александр Лукашенко, слова которого приводит «Белта».
Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний первой российской вакцины от коронавируса.
Российский президент также рассказывал, что прививку вакциной «Спутник V» сделала одна из его дочерей.