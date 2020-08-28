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28 августа 2020, 01:41

Координационный совет оппозиции назвал недопустимым использование российских силовиков в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым создание в России «вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». Таким образом совет ответил на заявление президента РФ Владимира Путина об оказании силовой помощи Александру Лукашенко

Координационный совет оппозиции назвал недопустимым использование российских силовиков в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым создание в России «вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». Таким образом совет ответил на заявление президента РФ Владимира Путина об оказании силовой помощи Александру Лукашенко.

«Формирование таких группировок в России или других странах противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», - говорится в заявлении координационного совета.

Лидеры оппозиции также добавили, что в Белоруссии проходят «исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством граждан страны».

Ранее президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в России по просьбе Александра Лукашенко сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, который «могут отправить в Беларусь». Путин также добавил, что российские силовики прибудут в соседнюю республику, только если «экстремистские элементы» начнут устраивать беспорядки, поджигать машины и дома.

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