Эстония первой из стран ЕС ввела санкции против белорусского руководства
Правительство запретило въезд в страну лицам, в отношении которых есть основания считать, что они отвечают за фальсификацию выборов в Белоруссии и насилие в отношении участников протестных акций
Власти Эстонии первыми ввели персональные санкции против высокопоставленных чиновников и силовиков из Белоруссии. Правительство запретило въезд в страну лицам, в отношении которых есть основания считать, что они отвечают за фальсификацию выборов в Белоруссии и насилие в отношении участников протестных акций.
Санкции против белорусских чиновников и силовиков вводятся в координации с Литвой и Латвией. В ближайшее время прибалтийские страны составят список лиц, на которых они будут распространяться.
Напомним, что Евросоюз еще 19 августа принял решение о введении санкций против Белоруссии из-за жестокого разгона протестов, которые вспыхнули в республике после президентских выборов. В санкционный список внесут ответственных за применение насилия против участников протестных акций.