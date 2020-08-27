Власти Польши разрешили безвизовый въезд в страну пострадавшим в ходе протестов белорусам
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что пограничники пропустили через границу граждан Белоруссии, которые пострадали в ходе силового разгона протестных акций
Власти Польши разрешили въезд в страну нескольким десяткам граждан Белоруссии без виз и необходимых документов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что пограничники пропустили через границу граждан Белоруссии, которые пострадали в ходе силового разгона протестных акций. Глава правительства также дал поручение министру здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из-за восточной границы, сообщает ТАСС.
«Мы получаем сигналы от организаций с территории Белоруссии и частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места. Мы хотим так помочь пострадавшим», - сообщил Матеуш Моравецкий.