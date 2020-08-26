В Белоруссии создали спецкомиссию по проверке жалоб на насилие со стороны силовиков
В Белоруссии создали межведомственную комиссию под эгидой Генпрокуратуры, которая займется проверкой жалоб на действия силовиков в ходе разгона массовых протестов, которые начались в стране после президентских выборов
Фото: ЕРА
В Белоруссии создали межведомственную комиссию под эгидой Генпрокуратуры, которая займется проверкой жалоб на действия силовиков в ходе разгона массовых протестов, которые начались в стране после президентских выборов.
В Генпрокуратуре Белоруссии сообщили агентству ТАСС, что следователи проводят проверки по заявлениям граждан о применении силы и спецсредств во время митингов. Межведомственная комиссия будет координировать доследственные проверки.
Напомним, что в ходе протестных акций силовики задержали не менее 7 тысяч человек. Сотни людей пострадали, погибли четыре человека. После освобождения из изоляторов временного задержания многие белорусы пожаловались на издевательства и пытки.