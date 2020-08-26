В белорусском Гродно силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста
Граждане пришли к зданию Октябрьского РОВД с целью поддержать сотрудников «Гродно Азота», которых задержали за то, что они «группой направлялись в центр города»
В белорусском Гродно сотрудники ОМОНа применили слезоточивый газ против участников акции протеста, которая проходила возле здания Октябрьского РОВД.
Телеканал «Белсат» сообщает, что граждане пришли к зданию Октябрьского РОВД с целью поддержать сотрудников «Гродно Азота», которых задержали за то, что они «группой направлялись в центр города».
Сначала силовики в штатском стали задерживать участников акции протеста, а затем омоновцы применили против них слезоточивый газ. По предварительным данным, пострадал один человек.
25 августа силовики задержали 28 сотрудников предприятия «Гродно Азот». После составления протоколов их всех отпустили из отделения милиции.