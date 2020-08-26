Евросоюз анонсировал персональные санкции в отношении 15-20 белорусских чиновников
В ходе брифинга представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил, что пока речь идет о нескольких чиновниках, однако пока сложно сказать, сколько из них войдет в окончательный санкционный список
Евросоюз анонсировал введение персональных санкций в отношении 15–20 белорусских чиновников из-за жестких разгонов протестных акций.
В ходе брифинга представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил, что пока речь идет о 15-20 чиновниках из Белоруссии, однако пока сложно сказать, сколько из них войдет в окончательный санкционный список. Ранее сообщалось, что в «черный список» точно войдут президент республики Александр Лукашенко и члены его семьи.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская сообщила о масштабных фальсификациях на выборах.