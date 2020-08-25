Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Соответствующее заявление она сдалала в своем выступлении перед депутатами Европарламента
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Соответствующее заявление она сдалала в своем выступлении перед депутатами Европарламента.
«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», - сообщила Светлана Тихановская. Оппозиционер также заявила о готовности к диалогу с действующей властью, так как их основная задача – это новые президентские выборы.
Напомним, что 19 августа белорусская оппозиция создала Координационный совет, который намерен добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью.