«Яндекс» начал эвакуировать своих сотрудников из минского офиса
Российская компания «Яндекс» начала вывозить своих сотрудников из минского офиса в связи с нестабильной политической ситуацией в Белоруссии. Ранее силовики провели обыски в офисе компании на фоне массовых протестов в республике
Российская компания «Яндекс» начала вывозить своих сотрудников из минского офиса в связи с нестабильной политической ситуацией в Белоруссии. Ранее силовики провели обыски в офисе компании на фоне массовых протестов в республике.
В пресс-службе «Яндекса» изданию The Bell сообщили, что в минском офисе работают около 300 человек, но все они находятся на «удаленке». Некоторые сотрудники уже уехали из белорусской столицы. Тех, кто отказался уезжать из Белоруссии, перевезли из Минска в загородные дома.
Напомним, что 13 августа в разгар протестных акций против итогов президентских выборов в Беларуси, в минские офисы компаний «Яндекс» и Uber пришли неопознанные вооруженные люди, заблокировав помещение и нескольких сотрудников.
Позже в «Яндексе» сообщили, что обыски проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Причина проведения оперативно-следственных мероприятий не сообщалась.