Писательницу Светлану Алексиевич вызвали на допрос из-за ее участия в работе Координационного совета
Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела о создании Координационного совета оппозиции. Писательница входит в президиум этого совета
Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела о создании Координационного совета оппозиции. Писательница входит в президиум этого совета.
На допрос по уголовному делу о попытке захвата власти также вызван еще один член президиума Павел Латушко – бывший министр культуры Белоруссии.
Ранее силовики уже допросили Максима Знака, Сергея Дыленского и Лилию Власову. Они проходят по делу как свидетели.