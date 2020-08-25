Граждане Белоруссии примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19
Граждане Белоруссии примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлен российский препарат
Граждане Белоруссии примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлен российский препарат.
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России 11 августа. При этом третий этап испытаний, в ходе которого препарат вводят нескольким тысячам добровольцев, не проводился. В связи с этим власти США и ряда европейских стран предостерегли Москву от спешки в этом вопросе.
Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.