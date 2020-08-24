Белорусская оппозиция потребовала провести проверку по факту передачи автомата 15-летнему сыну Лукашенко
Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку по факту передачи боевого автомата несовершеннолетнему сыну президента республики Александра Лукашенко
Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку по факту передачи боевого автомата несовершеннолетнему сыну президента республики Александра Лукашенко. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором президент во время массового протестного митинга прибывает во Дворец независимости на вертолете и выходит из него с автоматом. Рядом с Лукашенко идет его 15-летний сын Николай в бронежилете, каске и с автоматом.
«Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», - заявила Мария Колесникова, слова которой приводит ТАСС.
Бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич в беседе с агентством НСН заявил, что Александр Лукашенко появился на публике с автоматом в руках с целью «запугать людей». При этом Шушкевич назвал поступок Лукашенко «спектаклем и уродством».
«У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства (...). Он может дать сыну автомат с рожком, хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек», - добавил Станислав Шушкевич.