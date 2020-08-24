Президент Белоруссии призвал увольнять учителей за участие в протестных акциях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство школ увольнять учителей, которые участвуют в протестных акциях. Глава государства заявил, что в школах не должно быть педагогов, которые «не поддерживают государственную идеологию»
Фото: Deutsche Welle
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство школ увольнять учителей, которые участвуют в протестных акциях. Глава государства заявил, что в школах не должно быть педагогов, которые «не поддерживают государственную идеологию», сообщает агентство «БЕЛТА».
«Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», - заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Минобразования республики Игорем Карпенко.
Ранее Лукашенко также потребовал увольнять сотрудников белорусских предприятий, которые участвуют в забастовках с требованием его отставки и проведения новых президентских выборов.